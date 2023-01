नई दिल्‍ली. भारतीय टीम के ऑलराउंडर यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) इस वक्‍त यूएई में हैं और इंटरनेशनल लीड टी20 में दुबई कैपिटल्‍स की तरफ से खेल रहे हैं. यूसुफ जैसा विध्‍वंसक बैटर क्रिकेट के मैदान में हो और उन्‍हें लेकर भारत में चर्चा ना हों. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. जी हां, सीनियर पठान का बल्‍ला इस वक्‍त इंटरनेशनल लीग टी20 में कोहराम मचा रहा है. शनिवार को यूसुफ ने बल्‍ले से खूब रन कूट. भारत में बैठे अब्‍बा ने भी मैच का लुत्‍फ उठाया. हालांकि इसके बावजूद वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके.

यूसुफ पठान ने उठाई जिम्‍मेदारी

यूसुफ पठान की टीम दुबई कैपिटल्‍स को मैच में डेजर्ट वाइपर्स के सामने 12 रन से करीबी शिकस्‍त झेलनी पड़ी. यूसुफ ने 26 गेंदों का सामना कर नाबाद 35 रन बनाए. पठान ने 24 रन चौकों छक्‍कों से बनाए. इस दौरान उनके बैट से तीन चौके और दो छक्‍के आए. उनका जोड़ीदार रॉवमैन पावेल भी नाबाद ही रहा. उन्‍होंने भी 26 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेली.

हाथ से यूं फिसल गया मैच

पहले बैटिंग करते हुए डेजर्ट वाइपर्स ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए. कॉलिन मुनरो ने सर्वाधिक 32 गेंदों पर 40 रनों का योगदान दिया. टॉम करेन के बैट से भी अहम 21 रन आए. लक्ष्‍य ज्‍यादा बड़ा नहीं था लेकिन सलामी बैटर रॉबिन उथप्‍पा महज एक रन पर आउट हो गए. सात रन पर ही टीम ने दो विकेट गंवा दिए थे. 85 रन तक पहुंचते-पहुंचते आधी टीम डगआउट लोट गई. ऐसे में मैदान पर यूसुफ पठान और रॉवमैन पावेल ने रन बनाने की जिम्‍मेदारी उठाई.

