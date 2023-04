सहवाग ने उल्टे होकर दी सचिन तेंदुलकर को जन्मदिन की बधाई, युवराज ने खोला बड़ा राज

नई दिल्ली. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आज अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रट कर रहे हैं. सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन के मौके पर फैन्स से लेकर क्रिकेट, खेल, बॉलीवुड, राजनीति और अन्य सभी सेलिब्रिटी उन्हें जन्मदिन के मौके पर अपने-अपने अंदाज में बधाई दे रहे हैं. हालांकि, सचिन को सभी लोग बेहद खास तरीके से बधाई दे रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह की बधाई का अंदाज कुछ ज्यादा ही खास है. सहवाग और युवराज का सचिन तेंदुलकर को बधाई देने का यह अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपने पूर्व साथी सचिन तेंदुलकर को उनके 50वें जन्मदिन पर बधाई देने के लिए एक अनोखा तरीका चुना. उनकी उपलब्धियों की लंबी सूची को देखते हुए विस्फोटक बैटर ने तेंदुलकर को हेडस्टैंड (शीर्षासन) पोज के साथ बधाई दी.

सचिन तेंदुलकर के बाउंसर से बैटर की टूट गई थी नाक, हुए कई फ्रैक्चर, करवानी पड़ी सर्जरी

सचिन तेंदुलकर ने 1989 में 16 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और 664 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के बाद संन्यास ले लिया. सचिन तेंदुलकर के नाम क्रिकेट की दुनिया में ना जाने कितने रिकॉर्ड दर्ज हैं. ऐसे कई रिकॉर्ड्स हैं, जो केवल ‘क्रिकेट के भगवान’ के नाम ही दर्ज हैं. ऐसे में सचिन की महानता को देखते हुए वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया, ”मैदान पर जो आपने कहा, उसका उल्टा ही किया, तो आज आपके आइकॉनिक 50वें बर्थडे पर तो आपको शीर्षासन करके विश करना ही था. विश यू ए वैरी हैप्पी बर्थडे सचिन पाजी, आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो एक करोड़.”

वहीं, युवराज सिंह ने भी बेहद खास अंदाज में सचिन तेंदुलकर को बधाई देते हुए एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में युवराज सचिन तेंदुलकर के बारे कई सारी बातें शेयर कर रहे हैं. इस वीडियो में युवराज सिंह ने सचिन तेंदुलकर को लेकर यह राज भी खोला कि उन्हें टेबल टेनिस में कोई नहीं हरा सकता है.

He came, he played & he conquered hearts for 4 generations! Good days or bad days, no runs or 100 runs, his head was always held high and feet firmly planted on the ground. He taught us that following the right process leads to long-term progress! pic.twitter.com/uHJe8sANw9

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) April 24, 2023