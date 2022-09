IND vs AUS 2nd T20: भारत की जीत के हीरो अक्षर को मिला नया निकनेम, गेंदबाज ने खोला-सफलता का राज

नई दिल्ली. टीम इंडिया ने नागपुर में हुए दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से शिकस्त दी. इसके साथ ही भारत ने 3 टी20 की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली. ऑस्ट्रेलिया ने मोहाली में हुआ पहला टी20 जीता था. बारिश के कारण दूसरा टी20 8-8 ओवर का ही हुआ. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 5 विकेट खोकर 90 रन बनाए थे. भारत ने जीत के लक्ष्य को 4 गेंद रहते ही हासिल कर लिया. भारत की जीत में दो खिलाड़ियों का अहम रोल रहा. अक्षर पटेल ने किफायती गेंदबाजी की तो वहीं, रोहित शर्मा ने 20 गेंद में 46 रन की नाबाद पारी खेली. इस मैच के बाद बीसीसीआई टीवी पर युजवेंद्र चहल ने अक्षर का इंटरव्यू किया और इस दौरान इस स्पिन गेंदबाज के नए निकनेम का भी खुलासा हुआ.

इस बातचीत के दौरान चहल ने कहा कि हमने अक्षर को नया निकनेम दिया है. वो टीम इंडिया के डांडिया किंग हैं. इस इंटरव्यू की शुरुआत में चहल ने अक्षर से पूछा कि आज आपको क्या लग रहा था, जिस तरह से हमारी बस ट्रैफिक में फंस गई थी, उसे देखकर लगा कि हम स्टेडियम में पहुंच पाएंगे. इस पर अक्षर पटेल ने कहा,’आज जिस तरह से ट्रैफिक में हम फंसे हुए थे, उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आज हम स्टेडियम पहुंच पाएंगे. बीच में नागपुर और हैदराबाद का बोर्ड लगा हुआ था, जिसे देखकर मैंने सोचा कि अब यहीं से सीधे हैदराबाद ही चलते है. इसके बाद हमने रॉन्ग टर्न लिया और किस्मत अच्छी थी कि हम स्टेडियम में समय से पहुंच गए. ‘

अक्षर ने 2 ओवर में 13 रन ही दिए

बारिश के कारण नागपुर टी20 ढाई घंटे देरी से शुरू हुआ था. इसी वजह से मैच को 8-8 ओवर का करना पड़ा. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और उन्होंने दूसरा ओवर ही अक्षर पटेल को थमा दिया. अक्षर भी कप्तान की उम्मीदों पर खरे उतरे और उन्होंने अपने कोटे के 2 ओवर में 2 विकेट लिए. इससे ज्यादा अहम यह रहा कि उन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को शॉट लगाने का मौका ही नहीं दिया था.

From traffic blues to bowling plans to @yuzi_chahal coining a new nickname for @akshar2026. 😎 👌

This edition of Chahal TV following the second #INDvAUS T20I has it all. 👍 👍 – By @RajalArora

Full interview 🎥 🔽 #TeamIndia https://t.co/2Y2DMOy5Tg pic.twitter.com/0XkmWqDIDJ

— BCCI (@BCCI) September 24, 2022