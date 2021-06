क्रिकेटर युजवेंद्र चहल वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद से खेलेंगे शतरंज का मुकाबला, वजह है खास

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अब क्रिकेट के अलावा शतरंज भी खेलते नजर आएंगे. वे पांच बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद से भिड़ेंगे. वे करियर की शुरुआत में शतरंज खेला करते थे. विश्वनाथन आनंद के साथ युजवेंद्र चहल के साथ बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और कई जानी मानी हस्तियां शतरंज खेलेंगी. ये मुकाबले कोरोना के खिलाफ लड़ाई में धनराशि जुटाने के लिए खेले जाएंगे. इसके माध्यम से आने वाली राशि को कोरोना राहत के लिए उपयोग में लाया जाएगा.



युजवेंद्र चहल क्रिकेट से पहले शतरंज खेला करते थे. वे इंटरनेशनल इवेंट में भी उतर चुके हैं. लेकिन बाद में उन्होंने शतरंज छोड़कर क्रिकेट को चुना. विश्वनाथन आनंद 1 घंटे तक सितारों और उद्योग जगत के लोगों के साथ शतरंज का मुकाबला खेलेंगे. इसमें युजवेंद्र चहल, आमिर खान, रितेश देशमुख, सिंगर अनन्या बिड़ला, अरिजीत सिंह आदि लोग शामिल होंगे. यह मुकाबला 13 जून को शाम 5 बजे शुरू होगा.



The Checkmate Covid Celebrity Edition will take place this Sunday, June 13th at 5 pm here:https://t.co/dubhSvQApD