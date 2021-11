जहीर खान और वसीम जाफर क्यों हैं नाराज, पुराने मैचों के स्कोरकार्ड से एक-दूसरे का उड़ा रहे मजाक

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 3-0 से जीत दर्ज की. खास बात रही कि टी20 सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी संभाल रहे रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने तीनों ही मैचों में टॉस जीता. इसी को लेकर पूर्व भारतीय पेसर जहीर खान (Zaheer Khan) ने मजाक किया. इस पर वसीम जाफर (Wasim Jaffer) के रिप्लाई ने भी लोगों का ध्यान खींचा. हालांकि जहीर और वसीम एक-दूसरे का मजाक उड़ाते नजर आए.

शुरुआत जहीर खान ने की. जहीर ने बुधवार को ट्वीट किया, ‘मैं अब भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूं कि भारत ने इस सीरीज (न्यूजीलैंड के खिलाफ) तीनों बार टॉस जीता. क्या सिक्के में कोई सीक्रेट चिप थी, जैसे कभी करेंसी नोट में लगी थी?’ उन्होंने आगे लिखा, ‘मजाक कर रहा हूं, क्या आप भी इसी तरह के दुर्लभ पलों के बारे में बता सकते हैं.’ हालांकि उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी कि उनके ट्वीट पर केवल क्रिकेटर ही रिप्लाई करें.

वसीम जाफर ने इस पर रिप्लाई किया, ‘हां लगातार 3 मैचों में टॉस जीतना दुर्लभ है लेकिन ऐसा दुर्लभ नहीं है जैसे वसीम जाफर के गेंदबाजी आंकड़े जहीर खान से बेहतर रहे थे.’ उन्होंने साथ ही स्माइली भी पोस्ट की. जिस मैच का जिक्र करते हुए वसीम जाफर ने स्कोरकार्ड का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है, उसमें जहीर ने 129 रन देकर 2 विकेट झटके तो वहीं जाफर ने मात्र 18 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए थे.

Equally rare is Zaheer Khan outscoring @WasimJaffer14 in not one but both innings of a test match! 😂#Rario https://t.co/stBqkk5uf5 pic.twitter.com/zcjnevnHHv

— zaheer khan (@ImZaheer) November 24, 2021