पाकिस्तानी महिला एंकर साउथ अफ्रीका में LIVE मैच में गिरीं धड़ाम... देखिए हैरान करने वाला VIDEO

नई दिल्ली. साउथ अफ्रीका में इस समय SA20 लीग का आयोजन हो रहा है जहां दुनिया भर के नामचीन खिलाड़ी जलवा बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं. पहली बार आयोजित हो रहे इस टी20 टूर्नामेंट को पाकिस्तान की महिला स्पोर्ट्स एंकर जैनब अब्बास भी होस्ट कर रही हैं. टूर्नामेंट के एक मुकाबले के दौरान जैनब के साथ लाइव मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल, बुधवार (18 जनवरी) को लीग के 12वें मुकाबले में एमआई केप टाउन और सनराइजर्स इस्टर्न केप (MI Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape) की टीमें आमने सामने थीं. तब सनराइजर्स की टीम बैटिंग कर रही थी. उस समय स्ट्राइक पर मार्को जानेसन (Marco Jansen) थे. सैम करेन (Sam Curran) पारी का 13वां ओवर डाल रहे थे. इस ओवर की आखिरी गेंद पर जानेसन ने बेहतरीन शॉट लगाया. गेंद बाउंड्री की ओर जा रही थी. उस गेंद को रोकने के लिए फील्डर ने डाइव लगाई जिसके बाद उसका पैर बाउंड्री के नजदीक इंटरव्यू कर रहीं जैनब अब्बास (Jainab Abbas) से टकरा गया. जैनब अचानक नीचे गिर गईं. हालांकि अच्छी बात यह रही कि उन्हें कोई चोट नहीं आई.

कौन हैं जैनब अब्बास?

जैनब अब्बास पाकिस्तान की एक फेमस स्पोर्ट्स एंकर हैं. वह आईसीसी इवेंट में भी होस्ट की भूमिका निभा चुकी हैं. पाकिस्तान में जैनब किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं. इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं. जैनब के पिता घरेलू क्रिकेटर रह चुके हैं. उन्होंने इंग्लैंड की वारविक यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है.

“This is coming straight for us..” @ZAbbasOfficial, you good? @CapeTownCityFC your manager somehow avoided the contact! pic.twitter.com/32YPcfLCMf

— SuperSport (@SuperSportTV) January 18, 2023