नई दिल्‍ली. क्रिकेट के खेल में कई इत्‍तेफाक देखे होंगे. इंग्‍लैंड के काउंटी क्रिकेट के दौरान बेन स्‍टोक्‍स की कप्‍तानी वाली टीम के ओपनर जैक क्रॉली के साथ एक इत्‍तेफाक देखने को मिला. वो एक ही दिन में दो बार आउट हुए. खैर एक दिन में बैटर के दो बार आउट होने की घटना कोई नई नहीं है. खासबात यह है कि एक ही गेंदबाज के सामने वो दिन में दो बार आउट हुए. इतना ही नहीं दोनों बार वो एलबीडब्‍लयू आउट हुए. दोनों मौकों पर उनका तरीका इतना मिलता जुलता था कि अंतर कर पाना बेहद मुश्किल है.

इंग्‍लैंड के गर्मियों के सीजन की शुरुआत होने के साथ ही काउंटी चैंपियनशिप भी शुरू हो गई है. भारतीय बैटर चेतेश्‍वर पुजारा भी इस वक्‍त ससेक्‍स की टीम की कप्‍तानी कर रहे हैं. वो वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप की तैयारियों में जुटे हैं. केंट और वॉरविकशायर काउंटी क्‍लब के बीच मैच के दौरान एक मजेदार वाक्‍या देखने को मिला. इंग्‍लैंड की टीम के ओपनर जैक क्रॉली फर्स्‍ट क्‍लास क्रिकेट के इस मुकाबले में दो बार एक ही दिन में आउट हुए.

On the money from ball one from Chris Rushworth! #LVCountyChamp pic.twitter.com/EQd6Kd3LxJ

— LV= Insurance County Championship (@CountyChamp) April 15, 2023