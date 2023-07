नई दिल्ली. यूसुफ पठान और राॅबिन उथप्पा दोनों दिग्गज भारतीय खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन दोनों का बल्ला अभी भी जमकर बोल रहा है. 40 साल के पठान और 37 साल के उथप्पा अभी जिम्बाब्वे में खेली जा रही टी10 लीग में उतर रहे हैं. दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी-अपनी टीम की ओर से अर्धशतक ठोके और टीम को जीत भी दिलाई. पठान और उथप्पा ने मिलकर 15 छक्के लगाए. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर पर पठान जमरक बरसे. उन्होंने आमिर के एक ओवर में 3 छक्के और एक चौका लगाकर 25 रन बटोरे.

पहले बात यूूसुफ पठान की टीम जोहानिसबर्ग बफेलोज की. डरबन कलंदर्स ने उसके सामने 141 साल का बड़ा लक्ष्य रखा था. डरबन की ओर से आंद्रे फ्लेचर ने 14 गेंद पर 39 तो आसिल अली ने 12 गेंद पर नाबाद 32 रन बनाए. डरबन ने निर्धारित 10 ओवरों में 4 विकेट पर 140 रन बनाए. नूर अहमद ने 2 ओवरों में 9 रन देकर 2 विकेट लिए. जवाब में जोहानिसबर्ग ने 57 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे.

