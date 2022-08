VIDEO: भारत के लिए खतरे की घंटी, चकाब्वा ने 14 सालों में जड़ा पहला शतक, मैदान में की छक्के चौकों की बारिश

नई दिल्ली. वेस्टइंडीज दौरे (West Indies Tour) के बाद भारतीय टीम (Indian Team) जिम्बाब्वे दौरे (Zimbabwe Tour) पर मेजबान टीम के साथ दो-दो हाथ करने के लिए तैयार है. बताया जा रहा है कि ब्लू आर्मी 15 अगस्त को हरारे के लिए उड़ान भरेगी. आगामी दौरे के लिए चयनकर्ताओं ने शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की अगुवाई में एक मजबूत टीम का गठन किया है. हालांकि भारतीय खिलाड़ी मेजबान टीम को हल्के में नहीं लेंगे. पड़ोसी देश बांग्लादेश मौजूदा समय में जिम्बाब्वे दौरे पर हैं. इस दौरान मेजबान टीम का उम्दा खेल देखने को मिल रहा है.

जिम्बाब्वे के 34 वर्षीय मौजूदा कप्तान रेगिस चकाब्वा (Regis Chakabva) अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने हाल ही में अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा है. हालांकि उन्हें अपने पहले शतक के लिए करीब 14 सालों का इंतजार करना पड़ा है. चकाब्वा ने अपने वनडे करियर का आगाज साल 2008 में केन्या के खिलाफ ही कर दिया था, लेकिन उनके बल्ले से पहला शतक अब जाकर बांग्लादेश के खिलाफ 2022 में निकला है.

One half of a matchwinning partnership, captain #RegisChakabva smashed his way to a glorious century!

Watch all the action from the Bangladesh tour of Zimbabwe LIVE, exclusively on #FanCode 👉 https://t.co/CHsPGFv1Q0@ZimCricketv @BCBtigers#ZIMvBAN pic.twitter.com/afq4AbPqBD

