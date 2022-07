T20 WC में जिम्बाब्वे की जगह पक्की होने पर खुशी से झूमे खिलाड़ी, बल्ले के साथ किया टैप डांस; वीडियो

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया में इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए जिम्बाब्वे ने भी क्वालिफाई कर लिया है. नीदरलैंड की क्रिकेट टीम भी जिम्बाब्वे के साथ इस टूर्नामेंट में जगह बनाने में सफल रही है. इसके साथ ही वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वालीं सभी 16 टीमें फाइनल हो गई हैं. ज़िम्बाब्वे और नीदरलैंड वर्ल्ड कप में खेलने वाली 15वीं और 16वीं टीम बनी है. टी20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई होने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और ड्रेसिंग रूम में टीम की इस सफलता का जश्न अनूठे अंदाज में मना. इसका वीडियो जिम्बाब्वे क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है.

जिम्बाब्वे क्रिकेट एसोसिएशन ने खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम का जो वीडियो शेयर किया हैं, उसमें सभी खिलाड़ी अपना बैट जमीन पर जोर-जोर से टैप (मार) रहे हैं. यह अफ्रीकी देशों के कबीलों का खुशी मनाने का पारंपरिक तरीका है. क्रेग एर्विन की अगुवाई वाली जिम्बाब्वे की टीम के लिए यह बड़ी उपलब्धि है. जिम्बाब्वे की टीम पिछले साल यूएई में हुए टी20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी. जिम्बाब्वे आईसीसी के 10 टीम रूल के कारण इंग्लैंड एंड वेल्स में हुए 2019 विश्व कप में भी जगह नहीं बना सका था.

#ICYMI: The lads celebrating after clinching a place at the ICC Men’s T20 World Cup 🏏 pic.twitter.com/ZoRQe57cz3

— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) July 16, 2022