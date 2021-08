क्रिस्टियानो रोनाल्डो छोड़ना चाहते हैं युवेंटस क्लब, कोच के सामने जाहिर की इच्छा

तूरिन. दुनिया के दिग्गज फुटबॉलरों में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) ने कहा है कि वह इटली के शीर्ष क्लब युवेंटस (Juventus) को छोड़ना चाहते हैं. युवेंटस के कोच मासिमिलियानो अलेग्री ने शुक्रवार को कहा, ‘क्रिस्टियानो ने मुझसे कहा कि उनकी आगे युवेंटस की तरफ से खेलने की योजना नहीं है.’

अलेग्री ने कहा कि इसी कारण रोनाल्डो एम्पोली के खिलाफ सेरी ए (इटालियन फुटबॉल लीग) मैच में नहीं खेलेंगे. मैनचेस्टर सिटी पुर्तगाल के इस स्टार फॉरवर्ड को खरीदने पर विचार कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया गया है कि रोनाल्डो और मैनचेस्टर सिटी के बीच करार अंतिम पड़ाव पर है.

मैनचेस्टर सिटी के साथ रोनाल्डो एतिहाद स्टेडियम में एक करार कर सकते हैं. ईएसपीएन ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है.

🚨 Exclusive | Cristiano Ronaldo has been spotted boarding a private plane at Turin airport… but where will it land? 👀

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 27, 2021