'वन्दे मातरम्' से गूंजा स्टेडियम, भारत-पाक मैच में दर्शकों ने लगाए चार चांद, रोंगटे खड़े कर देने वाला VIDEO

नई दिल्ली. एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 (Asian champions Trophy) में बुधवार को भारत ने पाकिस्तान की टीम को 4-0 से मात दी. इसी के साथ पाकिस्तान की टीम का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना सपना ही रह गया. अब पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. मैच के शुरुआत से पहले एक बेहतरीन नजारा देखने को तब मिला, जब पूरा स्टेडियम वन्दे मातरम् (Vande Mataram) से गूंजने लगा.

भारत बनाम पाकिस्तान के इस महामुकाबले में पूरा स्टेडियम वन्दे मातरम् से गूंजने लगा. जब स्पीकर में वन्दे मातरम् चला तो सभी भारतीय फैंस खड़े हो गए और राष्ट्रगीत गाने लगे. सभी दर्शकों ने अपनी फोन की फ्लैश लाइट भी ऑन कर ली. यह नजारा बेहद ही देखने लायक था. यह सच कुछ रोंटे खड़े कर देने वाला वीडियो है. वीडियो को हॉकी इंडिया ने ट्विटर पर पोस्ट किया है. जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

This crowd is going to blow the roof off the stadium tonight.

Vanakkam Chennai for this grand gesture 🙏#HockeyIndia #IndiaKaGame #HACT2023 pic.twitter.com/PQp0xQl4eS

— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 9, 2023