वर्ल्ड कुश्ती में हार से तमतमाए पहलवान बजरंग पूनिया, बोले- भगवान जाने डॉक्टरों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया...

नयी दिल्ली: ओलंपिक पदक विजेता भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया विश्व चैम्पियनशिप के क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के जॉन माइकल दियाकोमिहालिस के खिलाफ मुकाबले के दौरान सिर की चोट के लिए चिकित्सकों के द्वार इस्तेमाल किये गये ‘कठोर टेप’ से नाराज हैं. बजरंग ने गुरुवार को कहा कि इस टेप के इस्तेमाल के बाद उन्हें अपने मुकाबले पर ध्यान बनाये रखने में परेशानी हुई. विश्व कप में अपना पहला खिताब जीतने की कोशिश में लगे बजरंग को बेलग्रेड में अपने शुरुआती मुकाबले के पहले ही मिनट में क्यूबा के एलेजांद्रो एनरिक व्लादेस टोबियर के खिलाफ सिर में चोट के कारण खून निकलने लगा था.

वहां मौजूद चिकित्सकों ने उनकी चोट के ऊपर ‘कठोर टेप’ लगाया था, जिसका उपयोग वास्तव में घुटने और टखने को स्थिर करने के लिए किया जाता है. आमतौर पर टेनिस और बास्केटबॉल खिलाड़ी ऐसे टेप का इस्तेमाल करते हैं. बता दें कि आज भारत लौटने पर पहलवान बजरंग पूनिया का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया.

बजरंग ने एजेंसी को दिये इंटरव्यू में कहा, ‘‘भगवान जाने डॉक्टरों ने ऐसा क्यों किया? मुझे इससे काफी परेशानी हुई हुई क्योंकि टेप में मेरे सिर के बाल फंस गये थे. उन्होंने जख्म पर रूई का इस्तेमाल किये बिना टेप चिपका दिया. टेप हटाने के लिए मुझे एक स्थान से अपने बालों को काटना पड़ा. इसे हटाने में 20 मिनट से अधिक का समय लग गया.’’ उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिकी पहलवान के खिलाफ रणनीति बनाने की जगह मैं और मेरी टीम टेप से निजात पाने में व्यस्त रहे. दो मुकाबलों के बीच मेरे पास 20-25 मिनट का समय था और यह सारा समय टेप हटाने में निकल गया.’’

चोट पर डॉक्टरों को हल्का टेप चिपकाना चाहिए था: बजरंग

बजरंग से उनके व्यक्तिगत फिजियो डॉ. आनंद दुबे ने कहा कि आदर्श रूप से डॉक्टरों को हलका चिपकने वाला टेप इस्तेमाल करना चाहिए था. उन्होंने कहा, ‘‘कठोर टेप के कारण सिर में सूजन आ जाती है. इससे व्यक्ति के सिर में दर्द भी रहता है. आप जानते हैं कि पहलवान प्रतिद्वंद्वी के सिर पर अपना हाथ कैसे डालते हैं. इसलिए हमने इसे हटाने का फैसला किया और हलका चिपकने वाला टेप लगाया.’’ बजरंग अमेरिका के खिलाड़ी से तकनीकी श्रेष्ठता से हारकर स्वर्ण पदक की दौड़ से बाहर हो गए. उन्होंने हालांकि बाद में रेपचेज दौर के जरिए कांस्य पदक जीता.

