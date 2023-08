नई दिल्ली. एशियाई खेलों (Asian Games) से पहले भारतीय एथलेटिक्स दल को तगड़ा झटका लगा है. स्टार स्प्रिंटर दुती चंद (Dutee Chand) पर डोप टेस्ट में फेल होने की वजह से नेशनल डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) ने 4 साल का बैन लगा दिया है. दुती का कहना है कि वह बेकसूर हैं और उन्होंने जानबूझकर किसी प्रतिबंधित दवाई का सेवन नहीं किया है. 27 वर्षीया दुती चंद ने बैन को चैलेंज करने का निर्णय लिया है. एशियाई खेलों सहित कई प्रतियोगिताओं में अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ा चुकी ओडिशा की इस एथलीट का रो रोकर बुरा हाल है. दुती का कहना है कि उन्होंने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही पेनकिलर का सेवन किया था.

अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित दुतीचंद ने एएनआई से बातचीत में कहा कि बैन की खबर सुनने के बाद वह हैरान रह गईं. उन्होंने उस दिन खुद को कमरे में बंद कर लिया और खूब रोयीं. हालांकि दुती ने इस दौरान खुलासा किया कि उन्होंने यह पेनकिलर क्यों लिया. बकौल दुती, ‘ मैं लंबे समय से भारतीय एथलेटिक्स दल की हिस्सा रही हूं. आज तक मेरे सभी रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं. इस खबर को सुनने के बाद मुझे गहरा सदमा लगा. मैं बेकसूर हूं और सरकार से आग्रह करती हूं कि मुझे माफ कर दें.’

#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: “I received the news yesterday morning that I lost the case that I had challenged & received a four-year ban. I was very sad & shocked after the decision…I have given several doping tests earlier & this has never happened…I request the state… pic.twitter.com/LCA5t5x8AX

— ANI (@ANI) August 19, 2023