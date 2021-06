ENG vs NZ: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आखिरी दिन ड्रॉ

लंदन. सलामी बल्लेबाज डोम सिबली के अर्धशतक और कप्तान जो रूट (Joe Root) के साथ उनकी अर्धशतकीय साझेदारी से इंग्लैंड की टीम रविवार को यहां पांचवें और अंतिम दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट ड्रॉ कराने में सफल रही. न्यूजीलैंड के 273 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 56 रन तक ही रोरी बर्न्स (25) और जैक क्राउली (02) के विकेट गंवाए दिए थे. पहली पारी में शतक जड़ने वाले सलामी बल्लेबाज बर्न्स को नील वैगनर जबकि क्राउली को टिम साउथी ने पैवेलियन भेजा.



सिबली (207 गेंद में नाबाद 60, तीन चौके) और रूट (40) ने तीसरे विकेट के लिए 80 रन जोड़कर इंग्लैंड की पारी को संभाला. रूट को नील वैगनर ने पगबाधा आउट किया. सिबली ने इसके बाद ओली पोप (नाबाद 20) के साथ चौथे विकेट के लिए 34 रन की साझेदारी करके न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. इंग्लैंड का स्कोर जब तीन विकेट पर 170 रन था, तब दोनों कप्तान मैच ड्रॉ कराने को राजी हो गए.



इससे पहले न्यूजीलैंड ने जब दूसरी पारी में छह विकेट 169 रन बनाए थे, जब बारिश के कारण लंच का ब्रेक समय से पहले लेना पड़ा और न्यूजीलैंड ने इसी स्कोर पर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी. इंग्लैंड की ओर से पदार्पण कर रहे तेज गेंदबाज ओली रोबिनसन दूसरी पारी में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 26 रन देकर तीन विकेट चटकाए.



इसे भी देखें, सहवाग ने रहाणे के जन्मदिन पर शेयर की उनके बचपन की तस्वीर, पहचान में भी नहीं आ रहे 'कराटे किड'न्यूजीलैंड ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 62 रन से की, रोबिनसन ने दिन के तीसरे ओवर में ही रात्रि प्रहरी नील वैगनर (10) को विकेटकीपर जेम्स ब्रेसी के हाथों कैच करा दिया. सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम भी चौथे दिन के स्कोर में छह रन और जोड़ने के बाद स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर पगबाधा हो गए. उन्होंने 36 रन बनाए.



