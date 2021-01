ENG vs NZ: न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम 5 साल बाद इंग्लैंड का दौरा करेगी

टेस्ट रैंकिंग में चोटी पर काबिज न्यूजीलैंड की टीम 2015 के बाद पहली बार इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार है. इंग्लैंड जून में दो टेस्ट मैचों के लिए न्यूजीलैंड की मेजबानी (England vs New Zealand) करेगा. घरेलू टीम के लिए ये गर्मियों के सत्र के पहले मैच होंगे. इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज की भी घोषणा की है जिसके मैच 23, 24 और 26 जून को खेले जाएंगे. टीम इसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेलेगी.न्यूजीलैंड की टीम 2015 के बाद पहली बार इंग्लैंड (New Zealand vs England) में टेस्ट मैच खेलेगी. ये मैच लार्ड्स पर दो से छह जून तक और एजबेस्टन में 10 से 14 जून तक खेले जाएंगे. इंग्लैंड ने 2019 विश्व कप फाइनल में लार्ड्स पर न्यूजीलैंड को हराया था. इस घोषणा का मतलब है कि इंग्लैंड इस गर्मियों में सात टेस्ट मैचों की मेजबानी करेगा जिसमें भारत अगस्त में पांच मैचों की सीरीज खेलेगा.न्यूजीलैंड शुरुआती विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने की ओर है. इसे जून में लार्ड्स पर कराया जाना है. कोरोना वायरस के कारण किसी तारीख की पुष्टि नहीं की गई है. इंग्लैंड की टीम फिलहाल एशियन टूर पर है. श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराने वाली इंग्लिश टीम 5 फरवरी से भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी.