'कैप्टन फैंटास्टिक' सुनील छेत्री की कहानी दिखा रहा FIFA, दोस्त विराट कोहली ने दी बधाई

नई दिल्ली. भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने फीफा द्वारा उनके शानदार करियर को लेकर एक खास सीरीज बनाई है. ‘कैप्टन फैंटास्टिक’ नाम की सीरीज फीफा+ पर उपलब्ध है और इसके तीन एपिसोड हैं. अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल की शासी निकाय द्वारा एक सीरीज में छेत्री की भागीदारी होना बड़ी है, क्योंकि वह एक ऐसे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने अभी तक फीफा विश्व कप में भाग नहीं लिया है. सुनील छेत्री की इस उपलब्धि पर उनके दोस्त भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने उन्हें खास अंदाज में बधाई दी है.

सुनील छेत्री के गोल स्कोरिंग कौशल ने उन्हें फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी के साथ खड़े होने का सम्मान दिलाया है. 37 वर्षीय खिलाड़ी वर्तमान में सक्रिय खिलाड़ियों के बीच अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी हैं. रोनाल्डो 117 गोल के साथ सूची में सबसे ऊपर हैं. इसके बाद लियोनल मेसी 90 गोल के साथ हैं. छेत्री लिस्ट में मेसी के बाद आते हैं और उनसे 6 गोल पीछे हैं. अपने विशिष्ट करियर के दौरान सुनील छेत्री ने भारतीय टीम के लिए 131 मैच खेले हैं और 84 गोल किए हैं.

विराट कोहली ने अपनी इंस्टा स्टोरी में फीफा द्वारा शेयर तस्वीर को शेयर कर सुनील छेत्री को बधाई दी है.

FIFA+ वैश्विक निकाय द्वारा एक प्रोजेक्ट है और यह सीरीज उस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है. दुनिया भर में भारतीय फुटबॉल पर चर्चा करते समय छेत्री निर्विवाद रूप से फोकस का बिंदु होंगे. कुछ दृश्यों को बैंगलोर में फिल्माया गया था, जहां छेत्री वर्तमान में रहते हैं. इसके अलावा सीरीज की शूटिंग दिल्ली में भी हुई है, जहां उनके माता-पिता रहते हैं और छेत्री का बचपन भी बीता है.

सीरीज की पहली कड़ी भारत के स्टार कप्तान के रूप में सुनील छेत्री के शुरुआती दिनों की यात्रा करती है. यह फ्लाई-ऑन-द-वॉल गाथा कप्तान की अनदेखी कहानियों को उजागर करती है, जिसमें उनके टीनेज से लेकर रोमांटिक लाइफ तक के बारे में जानकारी होगी. छेत्री ने 20 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया था.

You know all about Ronaldo and Messi, now get the definitive story of the third highest scoring active men’s international.

Sunil Chhetri | Captain Fantastic is available on FIFA+ now 🇮🇳

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 27, 2022