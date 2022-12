VIDEO: गोल के बाद अशरफ हकीमी ने मां को चूम लिया, तो क्यों मचा हंगामा?

नई दिल्‍ली. फीफा वर्ल्‍ड कप (FIFA WORLD CUP 2022) में पहले दिन से शुरू हुआ उलटफेर का दौर लगातार जारी है. मंगलवार रात मोरक्‍को ने अपने से कहीं मजबूत मानी जा रही स्‍पेन की टीम को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. दोनों टीमें निर्धारित समय तक कोई गोल नहीं कर सकीं. ऐसे में मैच का नतीजा पेनल्टी शूटआउट से निकला. पेनल्टी शूटआउट में मोरक्‍को के लिए अब्देल हामिद सबीरी, हकीम जियेच और अशरफ हकीमी ने गोल किए. वहीं, मोरक्‍को के गोलकीपर यासिन बोनो ने पूर्व चैंपियन स्पेन को एक भी गोल नहीं करने दिया. अशरफ हकीमी के गोल दागते ही पूरी टीम जश्‍न में डूब गई. इसी बीच, कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर हाय-तौबा मच गई है.

मैच जीतने के बाद मोरक्को के खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर जश्न मनाया. अशरफ हकीमी ने जीत के बाद पहले मैदान पर डांस किया फिर स्टैंड्स में बैठी अपनी मां के पास गए और खुशी से उन्‍हें चूम लिया. बस यही से हंगामा शुरू हो गया. कई लोग वीडियो शेयर कर नाराजगी जता रहे हैं. लोगों का तर्क है कि इस्लाम मानने वाले मां-बेटे होंठो पर किस कैसे कर सकते हैं? प्‍यार जताने का यह तरीका सही नहीं है. हालांकि काफी लोग ऐसे भी हैं, जो मोरक्कन फुटबॉलर के पक्ष में खड़े हैं. उनका कहना है कि हकीमी ने अपनी मां के होठ पर किस नहीं की बल्कि कैमरे के एंगल की वजह से ऐसा नजर आ रहा है. इस पर बेवजह विवाद हो रहा है.

Achraf Hakimi celebrating with his mother after defeating Spain in the Round of 16 is everything ❤️ what a player #Morocco 🇲🇦

