FIFA ने तोड़े Google Search के सभी रिकॉर्ड…सुंदर पिचई भी हैं हैरान, बोले- 'ऐसा लगा रहा था मानों…'

नई दिल्‍ली: भारत में भले ही क्रिकेट का खुमार लोगों पर छा जाता हो लेकिन बात जब फुटबॉल की आती है तो उसकी फेन फॉलोइंग का दुनिया भर में कोई जवाब नहीं. रविवार रात अर्जेंटीना की टीम (FIFA World Cup 2022 Final) ने फ्रांस से मिली कड़ी टक्‍कर के बाद उन्‍हें पेनेल्‍टी शूटआउट में 4-2 से मात दी. इसके साथ ही वो तीसरी बार फीफा चैंपियन बनने में सफल रहे. फुटबॉल वर्ल्‍ड कप को लेकर फैन्‍स के बीच किस प्रकार की दीवानगी है इसका जवाब गूगल सर्च की ताजा रिपोर्ट भी देती है. गूगल के सीईओ सुंदर पिचई (Sundar Pichai) ने बताया कि रविवार के दिन फीफा वर्ल्‍ड कप को लेकर लोगों के द्वारा किए गए सर्च (Google Search) ने बीते 25 साल के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

सुंदन पिचई ने अपने पहले ट्वीट में मेसी की टीम को जीत की बधाई दी. उन्‍होंने ट्विटर पर लिखा, “यह अब तक का सबसे अच्‍छा गेम था. अर्जेंटीना और फ्रांस ने अच्‍छा खेल दिखाया. मेसी से ज्‍यादा कोई और जीत का हकदार नहीं था. वो इस गेम को खेलने वाले अबतक के सबसे महान खिलाड़ी हैं.”

One of the greatest games ever. Well played Argentina and France. Jogo Bonito. Nobody deserves it more than #messi, imho the greatest ever to play the game. What a swansong. #FIFAWorldCup

— Sundar Pichai (@sundarpichai) December 18, 2022