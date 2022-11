नई दिल्‍ली. फीफा विश्व कप 2022 (FIFA World CUP 2022) के ग्रुप मैच में बुधवार को 4 बार की चैंपियन जर्मनी की टीम पहले हाफ में एक गोल की बढ़त के साथ खेल रही थी, लेकिन दूसरे हाफ के आखिरी मिनटों में जापान के मिडफील्‍डर्स और स्ट्राइकरों ने मैच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया. बिल्कुल जापानी मांगा ब्लू लॉक के प्‍लयर्स की तरह. दरअसल, जापानी मांगा कॉमिक और ग्राफिक किताबें हैं. अब इन किताबों के करेक्‍टर एनिमेशन में भी मौजूद हैं.

मांगा से जापानियों का दशकों पुराना और गहरा नाता है. जापानी मांगा केवल खेल या बच्चों की कॉमिक्स तक ही सीमित नहीं है, वयस्‍क भी इससे पूरी तरह जुड़े हैं. इसके विषयों में राजनीति, विज्ञान, इतिहास, साहित्‍य वगैरह सबकुछ शामिल है. जापानी फुटबॉल मांगा के महान कप्‍तान त्सुबासा और मौजूदा स्‍टार ब्लू लॉक का जापान की फुटबॉल टीम के साथ घनिष्ठ संबंध है. इस साल अगस्त में जब जापानी फुटबॉल टीम ने कतर वर्ल्‍ड कप के लिए अपनी जर्सी का अनावरण किया था, तो उस पर मांगा की छाप भी थी. ब्‍लू लॉक भी इस मौके पर मौजूद था.

मांगा ने बदल दिया खेलने का तरीका

आज दुनियाभर में एनिमेशन करेक्‍टर ब्लू लॉक के चाहने वाले हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 1981 में बनाए गए आकर्षक चरित्र कैप्टन त्सुबासा से. त्सुबासा फुटबॉल से प्यार करने वाला लड़का है और जापान के लिए वर्ल्‍ड कप जीतने का सपना देखता है. इस सीरीज में त्सुबासा के सिग्नेचर शॉट्स भी मौजूद है जैसे, हील लिफ्ट साइक्लोन, रेजर शॉट, ऑफ-द-बार ओवरहेड किक, ड्राइव शूट वगैरह. एक शॉट स्काईलैब हरिकेन में, दो खिलाड़ी अपने पैरों को एक साथ धकेलते हैं, ताकि गोल करने के लिए गेंद को हवा में उछाला जा सके. त्सुबासा खुद एक हमलावर मिडफील्डर है, बिल्‍कुल डिएगो माराडोना की तरह. मांगा में कैप्टन त्सुबासा ने दशकों पहले भविष्यवाणी की थी कि जापान एक रोज फुटबॉल चैंपियन जरूर बनेगा.

We end this weeks #NewMangaDay with Japan favorite soccer stars:

⚽Blue Lock, Volume 12⚽

By Muneyuki Kaneshiro and Yusuke Nomura

👟The Japan Football Union is hell-bent on creating a striker who hungers for goals and thirsts for victory.

Digital: https://t.co/FOEpypsUIB pic.twitter.com/Ts6NbRygTY

— Kodansha USA (@KodanshaManga) March 18, 2022