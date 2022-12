FIFA World Cup 2022: डिफेंडिंग चैंपियन ने पोलैंड को रौंद बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह, युवा सनसनी एम्बापे चमके

नई दिल्ली. फीफा वर्ल्ड कप में रविवार को खेले गए मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस ने पोलैंड के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइलल में जगह बनाई. साल 2006 के बाद ब्राजील के बाद अंतिंम 8 में पहुंचने वाली फ्रांस पहली डिफेंडिंग चैंपियन बन गई है. पोलैंड के खिलाफ टीम ने 3-1 की आसान जीत हासिल की.

जिरूड का शानदार गोल

पूर्व चैंपियन फ्रांस अपना शानदार खेल ग्रुप मुकाबले के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में भी जारी रखा है. पोलैंड की टीम ने यहां पर कड़ी टक्कर देते हुए पहले हाफ में काफी हद तक टीम को रोके रखा. ओलिवर जिरूड ने 44वें मिनट में किलियन एम्बापे से मिले पास पर एक बेहतरीन गोल कर फ्रांस को 1-0 की बढ़त दिलाई. इस गोल के साथ ही थिएरी हेनरी के 51 गोल का रिकॉर्ड तोड़ जिरूड फ्रांस की तरफ से सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड बनाया. पहले हाफ के खेल में इसके बाद कोई गोल देखने को नहीं मिला.

