VIDEO: मेसी ने टेबल के ऊपर चढ़कर किया डांस, अर्जेंटीना ने मनाया वाइल्ड सेलिब्रेशन

नई दिल्ली. लियोनेल मेसी ने डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस के खिलाफ एक रोमांचक फाइनल में अर्जेंटीना का नेतृत्व करते हुए अपने देश को तीसरी बार फीफा विश्व कप खिताब जीतने में मदद की. मेसी ने फाइनल में दो बार स्कोर किया और अपनी शूटआउट में अपने पेनल्टी गोला दागा. किलियन एमबापे विश्व कप फाइनल में हैट्रिक बनाने वाले और पेनल्टी शूटआउट में भी स्कोर करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने, लेकिन अपना पहला विश्व कप जीतने वाले मेसी को रोकने में विफल रहे. इस जीत के बाद मेसी बहुत ज्यादा खुश नजर आए. मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक उन्होंने अपनी टीम के साथ जश्न मनाया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.

जीत के बाद लियोनेल मेसी बहुत खुश हुए और अपने साथियों के साथ जश्न मनाया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो वायरल हुआ है, जिसमें मेसी ड्रेसिंग रूम के अंदर एक टेबल पर विश्व कप ट्रॉफी के साथ नाचते हुए नजर आ रहे हैं. मेसी का ऐसा अंदाज फैन्स ने पहली बार देखा है, जो उन्हें बेहद पसंद भी आ रहा है. मेसी ने 7 गोल के साथ टूर्नामेंट का अंत किया. वह फ्रांस के एमबापे से पीछे रहे, जिन्होंने टूर्नामेंट में 8 गोल किए. मेसी ने रविवार की रात अपने 26वें गोल के साथ सबसे अधिक विश्व कप खेलने का रिकॉर्ड तोड़ा और अब विश्व कप इतिहास में उनके नाम 13 गोल हैं.

VIDEO: एमिलियानो मार्टिनेज ने ‘गोल्डन ग्लव’ ट्रॉफी के साथ की अश्लील हरकत, क्या मिलेगी सजा?

मेसी को ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ के लिए दी गई ‘गोल्डन बॉल’ से भी सम्मानित किया गया. इस तरह वह इसे हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने, उन्होंने 2014 में भी पुरस्कार जीता था, जब अर्जेंटीना फाइनल में जर्मनी से हार गया था.

Celebrations all night in Lusail & around the world

Enjoy the scenes from the @Argentina dressing room after the #FIFAWorldCupFinal

️ @Notamendi30#Argentina #LionelMessi #Qatar2022 #FIFAWorldCup #WHATAFINAL pic.twitter.com/BHe2k3VSNF

— JioCinema (@JioCinema) December 19, 2022