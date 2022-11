नई दिल्‍ली. फीफा वर्ल्‍ड कप 2022 (Fifa World Cup 2022) में सऊदी अरब को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद मंगलवार से पूरे देश में हर जगह जश्‍न मनाया जा रहा है. वहां की सरकार ने लोगों की भावनाओं को देखते हुए इस संबंध में एक बड़ा ऐलान कर दिया है. स्थानीय अखबार सऊदी गजट ने ट्वीट किया, ‘किंग सलमान का आदेश है कि फीफा विश्व कप 2022 में सऊदी अरब की अर्जेंटीना के खिलाफ शानदार जीत के जश्न में बुधवार को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों के साथ ही स्कूलों में छुट्टी रहेगी.’

दुनिया की 51वें नंबर टीम ने सऊदी अरब वर्ल्‍ड कप में सपनों सरीखी शुरुआत की है. अर्जेंटीना की टीम पिछले 36 मैचों से अजेय थी, लेकिन सऊदी अरब के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा. माना जा रहा था कि अर्जेंटीना और सऊदी अरब के बीच मुकाबला एकतरफा रहेगा. अर्जेंटीना के कप्‍तान लियोनेल मेसी ने जब मैच के 10वें मिनट में ही पेनल्टी को गोल में बदलकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी तो ऐसा होता भी नजर आ रहा था.

#BREAKING: King Salman orders that tomorrow, Wednesday, will be a holiday for all employees in public and private sectors as well as for students in all phases of education, in celebration of #SaudiArabia‘s stunning victory against Argentina in #WorldCup2022 pic.twitter.com/LaLtW5cycd

— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) November 22, 2022