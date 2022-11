नई दिल्‍ली. फीफा वर्ल्‍ड कप 2022 रविवार शाम को शुरू होने के बाद तेजी से रंगत पकड़ने लगा है. इस महासंग्राम में 18 कैरेट सोने की ट्रॉफी के साथ 343 करोड़ रुपये की इनामी राशि दुनियाभर से कतर पहुंचीं 32 फुटबॉल टीमों का अंतिम गोल है. फुटबॉल टीमों के साथ ही रोमांचक मैचों के चलते दर्शकों और तमाम स्‍पॉन्‍सर्स शुरुआत से ही पूरे जोश में दिख रहे हैं. इस जोश और उत्‍साह के माहौल के बीच एक स्‍पॉन्‍सर ऐसा भी है, जो उस खिलाड़ी की तरह उदास है, जिसे फ्री किक के टाइम पर रेफरी ने रेड कार्ड दिखा दिया हो.

दरअसल, कतर ने टूर्नामेंट शुरू होने के कुछ ही दिन पहले पूरे महीने के लिए देशभर में अल्‍कोहल की बिक्री पर पाबंदी का ऐलान कर दिया. ऐसे में फीफा वर्ल्‍ड कप टूर्नामेंट में 571 करोड़ रुपये (70 मिलियन डॉलर) के ऑफिशियल स्‍पॉन्‍सर बडवाइजर का भारी-भरकम बीयर स्‍टॉक बेकार जाता हुआ नजर आ रहा है. कतर की ओर से की गई इस पेनाल्‍टी किक के सदमे से उबरते हुए बडवाइजर ने स्‍मार्ट किक लगाई है. कंपनी ने ऐलान कर दिया है कि फुटबॉल वर्ल्‍ड कप विजेता देश को अब सोने की ट्रॉफी और 343 करोड़ रुपये की इनामी राशि ही नहीं मिलेगी. अब विनर को बडवाइजर बीयर का वो भारी-भरकम स्‍टॉक भी मिलेगा, जो उसने दर्शकों, प्‍लेयर्स और आयोजकों के लिए मंगाया था.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1

— Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022