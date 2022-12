Fifa Wc 2022 Final: अर्जेंटीना की जीत के बाद मां के साथ लिपट गए लियोनेल मेसी, वीडियो देख हो जाएंगे भावुक

नई दिल्ली: अर्जेंटीना की टीम ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया. उन्होंने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की. अर्जेंटीना ने आखिरी बार फीफा विश्व का खिताब 1986 में जीता था. 2022 की जीत के साथ ही लियोनेल मेसी (Lionel Messi) का भी विश्व कप जीतने का सपना पूरा हो गया. मेसी ने जीत के बाद अपनी मां को गले लगाया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

मैच के बाद मेसी ने अपने परिवार वालों के साथ जश्न मनाया. एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि उनकी मां उनके पास दौड़े चली आई और मेसी ने उन्हें देखने के बाद कस के गले लगाया.

#Messi‘s mother comes and hugs him.

Best Moment #FIFAWorldCup #Argentina #WorldCupFinal

#LionelMessi pic.twitter.com/xmwBGrOuws

— Pooja Dubey (@poojadubey888) December 18, 2022