नई दिल्‍ली: कतर में खेला जा रहा फीफा वर्ल्‍ड कप 2022 अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच गया है. अर्जेंटीना और फ्रांस (Argentina vs France) की टीमों ने फाइनल में जगह बना ली है. दोनों टीमें अब 18 दिसंबर को खिताबी मैच में आमने सामने होंगी. अब देखना होगा कि लियोनल मेस्‍सी की अर्जेंटीना फाइनल में बाजी मारती है या फिर फ्रांस खिताब अपने नाम करता है.

फुटबॉल प्रेमियों में इस वक्‍त फीफा वर्ल्‍ड कप का खुमार चरम पर है. फुटबॉल के इस महाकुंभ के फाइनल मुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर एकाएक भारत का नंबर-1 सरकारी बैंक स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) भी चर्चा में आ गया है. स्‍टेट बैंक की पासबुक सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही है. अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर फुटबॉल और एसबीआई का आपस में क्‍या कनेक्‍शन है? भारत में फुटबॉल को लेकर उस तरह का पागलपन नहीं है जिनता क्रिकेट को लेकर है. ऐसे में एसबीआई और अर्जेंटीना को एक साथ जोड़कर सोशल मीडिया में क्‍यों दिखाया जा रहा है? आइये हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं.

Reason why Indians 🇮🇳 are biggest fan of Argentina 🇦🇷

SBI official partner of Argentina 😂🙋🏻‍♂️👇 pic.twitter.com/72pXshY649

— Deep4IND (@Deep4_IND) December 15, 2022