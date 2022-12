FIFA World Cup: फाइनल में फ्रांस की हार से भड़के फैंस, पेरिस में भड़का दंगा, अन्य शहरों में भी उत्पात

पेरिस: कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना के हाथों नजदीकी हार के बाद फ्रांस में फुटबॉल प्रशंसकों ने उपद्रव किया. ल्योन, नीस और राजधानी पेरिस की सड़कों पर उतरे फुटबॉल फैंस ने तोड़फोड़ और आगजनी की, पुलिस के साथ झड़पें हुईं. उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े. द सन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पेरिस में फेमस चैंप्स-एलिसीज पर दंगा नियंत्रण बलों की प्रशंसकों के साथ भिड़ंत हो गई, क्योंकि तनावपूर्ण खेल के बाद फ्लेयर्स जलाए गए और आसमान में आतिशबाजी की गई. फुटबॉल विश्व कप फाइनल में जीत की उम्मीद में हजारों प्रशंसक पेरिस और अन्य फ्रांसीसी शहरों में जमा हुए थे, लेकिन उनकी राष्ट्रीय टीम पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना के हाथों 4-2 से हार गई, जिसने फैंस के जश्न को ठंडा कर दिया.

कतर में हुए रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें एक्स्ट्रा टाइम में 3-3 गोल से बराबरी पर रहीं, जिसके कारण पेनल्टी शूटआउट से विजेता का फैसला हुआ. फ्रांस की टीम अपने शुरुआती 4 पेनल्टी शूट में से 2 पर गोल करने से चूक गई, जब अर्जेंटीना की टीम ने शुरुआती चारों पेनल्टी शूट को गोल में तब्दील किया. इस तरह लियोनल मेसी के फीटा वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा हुआ. फाइनल मैच देखने के लिए फ्रांस के फुटबॉल प्रशंसक बार और रेस्तरां में एकत्रित हुए थे, क्योंकि पेरिस और कई अन्य शहरों ने मैच के प्रसारण के लिए आउटडोर स्क्रीन स्थापित करने से मना कर दिया था. ल्योन में, दंगा नियंत्रण बलों को फुटबॉल प्रशंसकों पर आंसू गैस छोड़नी पड़ी, क्योंकि शहर में हिंसा भड़क गई थी. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने पेरिस और ल्योन की सड़कों पर भगदड़ के वीडियो डाले, क्योंकि लोग पुलिस द्वारा छोड़े गए आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए इधर-उधर दौड़ रहे थे.

Violent riots take place in #France after the defeat of the national team in the final of the World Cup. #FIFAWorldCup #FIFAWorldCup2022 #WorldCupFinal #WorldCup2022 #FrancevsArgentina #football #FIFAWorldCupFinal #Paris #FIFAWorldCupQatar2022 #Qatar2022 #QatarWorldCup pic.twitter.com/ES2BIUvqmy

कुछ वीडियो में पुलिस को दंगाइयों पर चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, क्योंकि कथित तौर पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन चलाए जा रहे थे. पुलिस ने कथित तौर पर ल्योन में दर्जनों प्रशंसकों को हिरासत में लिया है. फ्रांसीसी शहर नीस के एक वीडियो में आपातकालीन वाहनों को सड़क पर जलते हुए कूड़ेदानों पर दौड़ते हुए देखा गया, क्योंकि शहर में झड़पें हुईं. लेकिन, दूसरी तरफ पेरिस में अर्जेंटीना दूतावास के पास का नजारा कुछ और ही था. प्रतिष्ठित आर्क डी ट्रायम्फ स्मारक से कुछ ब्लॉक की दूसर पर स्थित अर्जेंटीना की एम्बेसी में फ्रांस के खिलाफ फीफा वर्ल्ड फाइनल में जीत के बाद दर्जनों प्रशंसक खुशी से झूम उठे.

Public flee in their cars as running riots hit the streets of Lyon, France. Truly, this is sad, wrong and unacceptable!!! This world has gone mad it seems… pic.twitter.com/CpzFnem48q

— Betty Freedom (@LynMari24290294) December 18, 2022