Fih Pro League: अर्जेंटीना की महिला टीम बनी प्रो-लीग की नई चैंपियन, भारत को हराया, VIDEO

रोटरडम. भारतीय महिला हॉकी टीम रविवार को यहां एफआईएच प्रो लीग के डबल लेग मुकाबले के दूसरे मैच में एक गोल की बढ़त गंवाकर ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट अर्जेंटीना से 2-3 से हार गई. अर्जेंटीना ने 16 मैचों में 42 अंक की बदौलत एफआईएच प्रो-लीग खिताब जीत लिया. टीम ने पहली पार टाइटल पर कब्जा किया. वह दूसरे स्थान पर रही डिफेंडिंग चैंपियन नीदरलैंड से 10 अंक आगे रही, जिसके अभी 2 मैच बचे हैं. भारतीय टीम 12 मैचों में 24 अंक लेकर अपने डेब्यू सीजन में तीसरे स्थान पर बरकरार रही. शनिवार को हुए पहले मैच में भारतीयों ने शानदार प्रदर्शन कर निर्धारित समय में 3-3 की बराबरी के बाद हुए शूटआउट में अर्जेंटीना को 2-1 से हराकर उलटफेर किया.

इस जीत से भारतीय महिला खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा हुआ था और उन्होंने इसी जज्बे से खेलते हुए शुरू में ही अर्जेंटीना की रक्षापंक्ति पर दबाव बना दिया. भारतीयों ने हमले करने में ही नहीं बल्कि बैकलाइन में भी शानदार प्रदर्शन दिखाया. कम से कम शुरुआती दो क्वार्टर में सविता पूनिया की अगुआई वाली टीम के रक्षण ने अर्जेंटीना के कई प्रयासों को विफल किया. दोनों टीमों ने पहले क्वार्टर में एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दी, हालांकि गोल नहीं कर सकीं.

पहला गोल भारतीय टीम ने किया

भारत ने 23वें मिनट में बढ़त हासिल की, जब जवाबी हमले पर सलीमा टेटे ने अर्जेंटीना की रक्षापंक्ति को छकाते हुए शॉट लगाया और यह गोलकीपर बेलेन सुकी की स्टिक से डिफ्लेक्ट होकर अंदर चली गई. 3 मिनट बाद भारतीय गोलकीपर सविता ने जुलिएटा जानकुनास के शॉट का शानदार बचाव कर अपनी टीम की बढ़त बरकरार रखी. इसके बाद अर्जेंटीना ने 3 शॉट गोल की ओर लगाए, लेकिन सविता ने इन्हें अंदर नहीं जाने दिया.

The crowning moment for this historic Argentina Women’s team #FIHProLeague | @ArgFieldHockey | @FIH_Hockey pic.twitter.com/XSsb027xQ1

— Watch.Hockey (@watchdothockey) June 19, 2022