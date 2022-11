विदेशी खिलाड़ी के ‘पैर चूमते’ हुए फुटबाल कमेंटेटर ने दे दिया विवादित बयान, देखें वायरल VIDEO

तिरुवनंतपुरम. यह भले ही जोश में किया गया हो लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान केरला ब्लास्टर्स के यूक्रेनी इंडियन सुपर लीग (ISL) खिलाड़ी के ‘पैर चूमने’ की वजह से एक जाने-माने मलयालम फुटबॉल कमेंटेटर की मुश्किल बढ़ गई है. उनकी इस हरकत की फुटबाल प्रेमियों समेत तमाम लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर कड़ी निंदा की जा रही है.

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद नाराज नेटिज़न्स ने कमेंटेटर शैजू दामोदरन को ‘पूरे केरल’ के नाम पर ऐसी हरकत करने और इसमें पूरे मलयाली समुदाय को घसीटने को लेकर फटकार लगाई. विवादास्पद घटना एक यूट्यूब चैनल के लिए इवान कालिउज्नी के साथ हाल में उनके इंटरव्यू के दौरान हुई.

Sports commentator Shaiju Damodaran’s ‘kiss on the foot’ video receives mixed reactions from netizens and football fans alike. During an interview with Ukranian ISL player of Kerala Blasters Ivan Kalyuzhnyi, the commentator had kissed the foot of the player.

