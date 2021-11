नई दिल्‍ली. अर्जेंटीना के स्‍टार फुटबॉलर लियोनल मेसी (Lionel Messi) ने रिकॉर्ड 7वीं बार Ballon d’Or 2021 का खिताब जीत लिया है. वह सबसे ज्‍यादा बार इस खिताब को जीतने वाले खिलाड़ी हैं. मेसी ने इस बार रॉबर्ट लेवानडॉस्‍की को पीछे छोड़ा. फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका बेलोन डी ओर की तरफ से हर साल दिए जाने वाले इस अवॉर्ड को कोरोना की वजह से पिछले साल रद्द कर दिया गया था. क्रिस्टियानो रोनाल्‍डो (Cristiano Ronaldo) इस मुकाबले में किस स्‍थान पर रहे. हर कोई जानना चाहता है.

इस अवॉर्ड को सबसे ज्‍यादा बार जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी पुर्तगाल के स्‍टार खिलाड़ी रोनाल्‍डो इस बार छठे स्‍थान पर रहे. क्रिस्टियानो रोनाल्‍डो ने 5 बार इस खिताब को जीता है. लंबे समय साथ रहने के बाद बार्सिलोना को छोड़कर पेरिस सेंट जर्मन से जुड़ने वाले मेसी ने पिछले सत्र बार्सिलोना के लिए 30 गोल दागे थे और इस बार वो कोपा डेल रेव भी जीतने में सफल रहे थे. मेसी की कप्‍तानी में अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर 28 साल बाद कोपा अमेरिका का खिताब जीता था.

Lionel Messi arriving at the Ballon d’Or ceremony together with his family. 🇦🇷✨ #BallonDOr #Messi pic.twitter.com/rygQJnK8Ju

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2021