नई दिल्‍ली. सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग बार बार देख रहे हैं और वीडियो देखने के बाद हर किसी के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही है कि फैंस हो तो ऐसे. भला फैंस की तारीफ हो भी क्‍यों न, जो मैच को भूलकर एक बिल्‍ली की जान बचाने में लग गए. दरअसल हार्ड रॉक स्‍टेडियम में खेले गए यूनिवर्सिटी फुटबॉल मैच के दौरान एक बिल्‍ली ऊपर वाली बालकनी से लटक गई.

पूरा स्‍टेडियम उस समय रोमांचक मुकाबले में मग्‍न था. तभी खचाखच भरे स्‍टेडियम में दर्शकों की नजर उस बिल्‍ली पर गई, जो गर्दन से लटकी हुई थी और जिसकी जान खतरे में थी.

just when i was starting to lose faith in humanity pic.twitter.com/5wEcraCANV

— caro (@carolinaaley) September 12, 2021