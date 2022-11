FIFA World Cup में इंग्लैंड की तूफानी शुरुआत, ईरान के खिलाफ 6 गोल ठोक दर्ज की बड़ी जीत

नई दिल्ली. फीफा वर्ल्ड की 2022 में ग्रुप बी के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने तूफानी अंदाज में आगाज किया है. टीम ने अपने पहले मुकाबले में ईरान की टीम के खिलाफ एक के बाद एक कुल 6 गोल ठोक डाले. सोमवार को खेले गए इस मैच में विरोधी टीम महज 2 गोल करने में कामयाब हुई और मैच इंग्लिश टीम ने 6-2 से अपने नाम कर धमाकेदार आगाज किया.

फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे दिन के पहले मुकाबले में खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में इंग्लैंड की टीम का मुकाबला ईरान के साथ हुआ. रैंकिंग में बेहतर इंग्लिश टीम ने अपना शानदार खेल दिखाते हुए मुकाबले में बड़ी जीत हासिल की. मैच में पहले हाफ के 35 मिनट तक ईरान की टीम ने जबरदस्त मुकाबला किया और कोई भी गोल नहीं होने दिया.

A strong start to the #FIFAWorldCup for @England! 👊 #Qatar2022 pic.twitter.com/q7uW61H7ER

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 21, 2022