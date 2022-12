FIFA 2022: साउथ कोरिया ने पुर्तगाल को हरा बनाई नॉकआउट में जगह, उरुग्वे जीत के बाद भी टूर्नामेंट से बाहर

नई दिल्ली. कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप में उलटफेर का दौर जारी है. शुक्रवार को ग्रुप एच के मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को साउथ कोरिया ने हराकर सबको चौंकाया. 2-1 से मुकाबला नाम करते हुए टीम ने नॉकआउट में अपनी जगह पक्की की. वहीं उरुग्वे की टीम को घाना के खिलाफ 2-0 की जीत के बाद भी टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा. इसके साथ ही जर्मनी, बेल्जियम और डेनमार्क जैसी बड़ी टीमों में उसका नाम शामिल हो गया है.

पुर्तगाल को साउथ कोरिया ने चौंकाया

साउथ कोरिया के खिलाफ पुर्तगाल की टीम ने शुरुआत बेहद शानदार की और रिकार्डो होर्ता ने पांचवें मिनट में ही गोल दाग कर टीम को आगे कर दिया. हालांकि 27वें मिनट में ही साउथ कोरिया की टीम को जवाबी हमले में कामयाबी मिली. किम यूंग ग्वोन ने गोल करते हुए स्कोर को 1-1 की बराबरी पर ला दिया. स्कोर बराबर रहने के बाद मैच इंजरी टाइम में गया और यहां गोल ह्वांग ने गोल कर टीम को 2-1 से आगे कर दिया. टीम को मिली इस जीत ने उसके अगले दौर में जाने का रास्ता साफ कर दिया. कोरिया की टीम 2010 के बाद पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई.

Group H, you were a fun one! #FIFAWorldCup | #Qatar2022

