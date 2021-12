पेरिस. मैच के दौरान दर्शकों को कंट्रोल कर पाना कई बार मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही कुछ फ्रेंच कप (french cup football) के एक फुटबॉल मैच में हुआ, जिस वजह से मुकाबले को रोकना पड़ा. दर्शकों ने स्‍टेडियम में आग तक लगा दी थी. दर्शकों की हिंसा के कारण लियोन और पेरिस एफसी (lyon vs paris fc) के बीच खेले गये फ्रेंच कप फुटबॉल मैच को बीच में रोकना पड़ा.

मैच के हाफ टाइम के समय जब स्कोर 1-1 की बराबरी पर था, तभी दोनों टीम के समर्थक दर्शक दीर्घा में एक-दूसरे से भिड़ गये. इस दौरान स्टेडियम में कुछ जगहों पर आग भी लगा दी गई. स्टेड चार्लेटी स्टेडियम में दूसरे हाफ की शुरुआत में लगभग 50 मिनट की देरी हुई.

#BREAKING #FRANCE

🔴PARIS : LYON’S CUP MATCH AT #CHARLETY STADIUM CANCELLED AFTER CROWD TROUBLE!

For the 2nd time this season a match involving #Lyon was abandoned following crowd trouble when their French Cup match at #Paris FC on Dec 17 was called off after half-time.#Video pic.twitter.com/7IdfoB41yP

