अफगानिस्तान को ड्रॉ पर रोककर भारत एशियाई कप क्वॉलिफायर्स के तीसरे दौर में पहुंचा

दोहा. अफगानिस्तान के गोलकीपर ओवेस अजीजी के आत्मघाती गोल से मिली बढ़त को भारतीय टीम यहां फीफा विश्व कप 2022 और एशियाई कप 2023 क्वॉलिफायर्स में मंगलवार को बरकरार रखने में विफल रही, लेकिन एक-एक के ड्रॉ नतीजे के साथ टीम एएफसी एशियाई कप क्वॉलिफायर्स के तीसरे दौर में पहुंचने में सफल रही. दोनों टीमें विश्व कप 2022 की दौड़ से पहले ही बाहर हो गई थी. एएफसी एशियाई कप क्वॉलिफायर्स के तीसरे दौर में पहुंचने के लिए भारत को ड्रॉ जबकि अफगानिस्तान को जीत की जरूरत थी. मैच के 75वें मिनट में भारतीय समर्थकों में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई, जब गेंद अजीजी के हाथ से छटक कर उनके गोल में चली गई. भारतीय टीम हालांकि ये बढ़त ज्यादा समय तक कायम नहीं रही और अफगानिस्तान ने होसैन जमानी के गोल से 82वें मिनट में स्कोर 1-1 कर दिया.



दोनों टीमों के बीच 2019 में दुशांबे में खेला गया पहले चरण का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा था. यह मुकाबला भी बराबरी का रहा जहां भारतीय टीम ने 10 बार गोल पोस्ट की ओर किक लगाई तो वहीं अफगानिस्तान की टीम सात बार ऐसा कर सकी. भारतीय टीम ने नौ बार फाउल किए जबकि अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने 16 बार फाउल किये और उनके तीन खिलाड़ियों को पीला कार्ड दिखाया गया.



अफगानिस्तान के खिलाड़ी कई बार भारतीय खिलाड़ियों से शारीरिक तौर पर भिड़े, लेकिन मैच रेफरी अली रीदा ने ज्यादातर बार इसे नजरअंदाज कर दिया. सुनील छेत्री की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस ड्रॉ मुकाबले के बाद ग्रुप ई में तीसरे स्थान पर रही. भारत के नाम आठ मैचों में एक जीत, चार ड्रॉ और तीन हार से सात अंक रहे जबकि अफगानिस्तान इतने ही मैचों में छह अंक के साथ चौथे स्थान पर है.



A heartwarming moment at the end of a challenging campaign! ☺️#BlueTigers 🐯 #BackTheBlue 💙 #IndianFootball ⚽ pic.twitter.com/m2HapI0SCN