Indian Super League : बेंगलुरु ने चेन्नईयिन को हराकर दर्ज की सीजन की अपनी दूसरी जीत

वास्को. बेंगलुरु एफसी (Bengaluru FC) के मुख्य कोच मार्को पेज्जैउली ने सही समय पर सही खिलाड़ियों को सब्स्टीट्यूट के रूप में मैदान पर उतारा जिससे उनकी टीम इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) फुटबॉल प्रतियोगिता में गुरुवार को चेन्नईयिन एफसी पर 4-2 से जीत दर्ज करने में कामयाब रही. यह सीजन में बेंगलुरु की दूसरी जीत है. हालांकि चेन्नई टीम हार के बावजूद तालिका में उससे ऊपर है. चेन्नई ने 8 मैचों में तीसरी हार झेलनी पड़ी और वह 11 अंकों के साथ छठे नंबर पर है. वहीं, बेंगलुरु 9 अंकों के साथ 8वें स्थान पर है.

वास्को में खेले गए इंडियन सुपर लीग (ISL 2021) के इस मुकाबले में मिरलान मुरजेव ने चौथे मिनट में ही चेन्नई टीम के लिए गोल कर दिया लेकिन क्लीटन सिल्वा और एलन कोस्टा ने बेंगलुरू के लिए गोल दागकर हाफ टाइम तक उसे 2-1 से आगे रखा. दूसरे हाफ में रहीम अली ने चेन्नई की तरफ से बराबरी का गोल किया लेकिन बेंगलुरु के सब्स्टीट्यूट खिलाड़ियों उदांता सिंह और प्रतीक चौधरी ने गोल दागकर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की.

