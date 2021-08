बड़ी खबर: लियोनेल मेसी फ्रांस के फुटबॉल क्लब से खेलेंगे, 305 करोड़ रुपये होगी सैलरी

नई दिल्ली. दिग्गज फुटबॉल लियोनेल मेसी (Lionel Messi) को नया क्लब मिल गया है. खबरों के मुताबिक लियोनेल मेसी स्पेन से फ्रांस जा रहे हैं. मेसी का फ्रांस के फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन(PSG) के साथ करार (Lionel Messi New Club) हुआ है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो मेसी का PSG के साथ तीन साल का करार हुआ है और उसमें एक साल और बढ़ाने का विकल्प भी है. बता दें पेरिस सेंट जर्मेन लियोनेल मेसी को प्रति सीजन 35 मिलियन यूरो यानि 305 करोड़ रुपये सैलरी देगा.

फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट और पत्रकार फाबरिजियो रोमानो की खबर के मुताबिक मेसी और पेरिस सेंट जर्मेन (PSG Signs Lionel Messi) के बीच करार हो चुका है. उन्होंने ट्वीट कर बताया, ‘लियोनेल मेसी पेरिस सेंट जर्मेन जा रहे हैं. इसकी पुष्टि हो चुकी है. मेसी को गुरुवार से चल रही बातचीत के बाद आधिकारिक कॉनट्रैक्ट मिल गया है. मेसी इसके लिए तैयार हैं. मेसी PSG जाएंगे और वो यात्रा की तैयारी कर रहे हैं.’

बार्सिलोना छोड़ते हुए रो पड़े मेसी

बता दें दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी बार्सिलोना ने क्लब की तरफ से आयोजित विदाई समारोह में रविवार को कहा कि वह अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रहे हैं. कैंप नोउ स्टेडियम आयोजित कार्यक्रम में मेसी अपने संबोधन से पहले भावुक होकर रोने लगे. उन्होंने कहा, ‘मेरे लिये इतने वर्षों, लगभग पूरी जिंदगी यहां बिताने के बाद टीम को छोड़ना काफी मुश्किल है. मैं इसके लिए तैयार नहीं था.’ मेसी ने कहा कि उन्हें यह सुनकर दुख हुआ कि स्पेनिश लीग के वित्तीय नियमों के कारण क्लब के साथ नया अनुबंध करना असंभव हो गया है . उन्होंने कहा, ‘ मुझे विश्वास था कि मैं क्लब के साथ बना रहूंगा, जो मेरे घर जैसा है.’

Lionel Messi breaks down in tears during his farewell press conference as he says goodbye to FC Barcelona after 20 years. #LionelMessi #FCBarcelona #messiOUT #MessiLeavingBarca #Up2Date #Football pic.twitter.com/UNpBU1Aymn

— Up2date (@Up2date40096701) August 8, 2021