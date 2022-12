FIFA World Cup 2022: स्पेन को हरा मोरक्को ने किया बड़ा उलटफेर, पहली बार पहुंचा क्वार्टर फाइनल में

नई दिल्ली. कतर फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में मंगलवार को एक बड़ा उलटफेर हुआ. पूर्व चैंपियन स्पेन को मोरक्को ने हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. यह पहला मौका है जब टीम ने ऐसी कामयाबी हासिल की है. स्पेन की टीम के खिलाफ मैच एक्सट्रा टाइम तक बराबरी पर रहा था. आखिर में पेनाल्टी शूट आउट में मोरक्को ने स्पेन को 3-0 से हराया. मोरक्को की तरफ से पेनल्टी शूटआउट में लेने पहुंचे अब्देलहमीद साबिरी, हाकिम जिएच और अशरफ हकीमी ने गोल करने में कामयाबी पाई जबकि बद्र बेनउल शूटआउट में गोल करने से चूक गए।

पहले हाफ में नहीं हुआ कोई गोल

कतर फीफा वर्ल्ड कप के अब तक सबसे कांटे के नॉक आउट मुकाबले में पूर्व चैंपियन स्पेन को मोरक्को ने जमकर परेशान किया. पहले हाफ के खेल में मोरक्को की टीम की तरफ से जोरदार हमले किए गए 3 प्रयास असफल रहे. वैसे तो गेंद को ज्यादा से ज्यादा स्पेन ने पास रखा लेकिन मौके मोरक्को ने अच्छे बनाए. कोई गोल देखने को नहीं मिला लेकिन दर्शकों का फुल पैसा वसूल हुआ.

Morocco reach the Quarter-Finals for the first time. #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/Z6uVjyLmWz

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2022