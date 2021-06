नेमार को पहले फैंस ने 'पटका', फिर पैर का एक जूता लेकर भाग गए, देखें वायरल Video

नई दिल्‍ली. दुनिया में स्‍टार फुटबॉलर्स में से एक ब्राजील के नेमार जूनियर (Neymar jr) एक बड़े हादसे का शिकार होते-होते बाल- बाल बचे. हालांकि इस घटना में उनके पैर का एक जूता चोरी हो गया था. दरअसल 2022 वर्ल्‍ड कप क्‍वालीफायर में ब्राजील को इक्‍वाडोर के खिलाफ मुकाबला खेलना था और उससे पहले टीम अपने होटल पहुंचीं थी.



टीम बस के होटल पहुंचते ही वहां मौजूद फैंस कुछ ज्‍यादा ही अति उत्‍साहित हो गए और दो फैंस ने नेमार को घेर लिया. 29 साल के नेमार कोच के साथ बस से उतरे तो वहां मौजूद प्रशंसक उत्‍साह में चिल्‍ला रहे थे. तभी अचानक कहीं से दो प्रशंसक वहां आ गए और अपना संतुलन खोने से उनमें से एक नेमार के पैरों में फिसल गया, जिस वजह से उसने नेमार को लगभग नीचे गिरा ही दिया था.



These kids were so excited to see Neymar they two footed him leaving him with a limp... 😂😬 pic.twitter.com/mys2sMwuos