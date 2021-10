बड़ी खबर: मैच के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, मैदान पर लेटकर खिलाड़ियों ने बचाई जान, देखें Video

नई दिल्‍ली. एक फुटबॉल मैच के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की खबर आ रही है. इस फायरिंग में 4 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से एक की हालात गंभीर है. घटना अमेरिका के अलबामा राज्‍य की है, जहां एक फुटबॉल स्‍टेडियम में एक अज्ञात हमलावर ने फायरिंग कर दी. अलबामा के मोबाइल शहर में लैड पीबल्‍स स्‍टेडियम में देर रात दो हाईस्‍कूल टीमों के बीच फुटबॉल मैच खेला जा रहा था.

मुकाबला खत्‍म होने ही वाला था कि हमलावर ने गोलियां चलानी शुरू कर दी. स्‍टेडियम में अफरा तफरी मच गई. गोलियों की आवाज सुनकर खिलाड़ी भी खुद की जान बचाने के लिए भागने लगे. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ खिलाड़ी खुद की जान बचाने के लिए मैदान पर ही लेट गए.

A shooting at an Alabama high school football game on Friday night wounded four people, including one person who is facing a life-threatening injury from the attack. pic.twitter.com/uuYIWCaNvi

— bpchillers (@bpchillers) October 17, 2021