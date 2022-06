VIDEO: याद है कि नहीं, आज ही के दिन फुटबॉल के मैदान पर 'गॉड' ने खुद किया था गोल

नई दिल्ली. अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के लिए आज का दिन बेहद खास है. 36 साल पहले यानी 22 जून 1986 को डिएगो माराडोना (Diego Maradona) की कप्तानी में अर्जेंटीना की टीम ने फीफा विश्व कप (FIFA World Cup) के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था. अर्जेंटीना की ओर से दोनों गोल माराडोना ने किया था. माराडोना के दोनों गोल काफी चर्चा में रहे. खासकर पहला गोल विवादित रहा.

मैक्सिको में आयोजित इस प्रतष्ठित टूर्नामेंट में इस मैच में माराडोना हेडर से गोल करना चाहते थे, लेकिन गेंद कथित तौर पर उनके हाथ से टकराकर गोल पोस्ट में चली गई थी. मैच रेफरी इसे देखने में विफल रहे थे. उन्होंने हालांकि इस मैच में अपनी ख्याति के अनुरूप इंग्लैंड की लगभग पूरी टीम को अपनी शानदार ड्रिबलिंग से छकाते हुए गोलकर टीम को यादगार जीत दिलाई थी. माराडोना ने इसे भगवान की मर्जी बताते हुए इसे ‘हैंड ऑफ गॉड’ (Hand Of God) करार दिया था, जो आज भी इसी नाम से फेमस है.

On this day 1986 Maradona scored the ‘Hand of God’ pic.twitter.com/9XAeWjZWOU

दूसरे गोल को ‘गोल ऑफ द सेंचुरी’ नाम दिया गया

डिएगो माराडोना ने दूसरा गोल चार मिनट बाद ही दाग दिया. इसे ‘गोल ऑफ द सेंचुरी’ के नाम से जाना गया. माराडोना का यह गोल और भी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि तब उन्होंने इंग्लैंड के गोलकीपर सहित 5 खिलाड़ियों को छकाते हुए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया था. इस टूर्नामेंट में माराडोना ने कुल पांच गोल किए थे.

The “Hand of God” is more infamous, but Diego Maradona’s *second* goal against England in the 1986 quarterfinals is arguably the greatest goal in World Cup history ⚽️💙

(via @FIFAWorldCup)pic.twitter.com/pbuPgTqJbF

— Yahoo Soccer (@FCYahoo) November 25, 2020