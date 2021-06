नोवाक जोकोविच ने रचा इतिहास, लगातार 12वें साल फ्रेंच ओपन के चौथे राउंड में एंट्री

पेरिस. दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) ने शनिवार को इतिहास रच दिया और वह लगातार 12वें साल फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में पहुंचने में कामयाब रहे. शीर्ष वरीयता प्राप्त जोकोविच ने रौलां गैरां के मौजूदा सीजन में अभी तक किसी भी मैच में कोई भी सेट नहीं गंवाया है. उन्होंने तीसरे राउंड में 93वीं रैंकिंग के रिकार्डस बेरंकिस के खिलाफ 6-1, 6-4, 6-1 से शानदार जीत दर्ज की.



एपी के मुताबिक, पेरिस में राउंड ऑफ 16 में जोकोविच के पहुंचने का सिलसिला अब 11 के पुरुषों के पिछले पेशेवर रिकॉर्ड से एक ऊरर हो गया है. उनसे पहले राफेल नडाल और रोजर फेडरर ने साल 2005 से 2015 तक हर साल चौथे राउंड में जगह बनाई थी. 34 वर्षीय जोकोविच की नजरें दूसरी बार फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप जीतने और ओवरऑल 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब पर टिकी हैं. बेरंकिस के खिलाफ मुकाबले में जोकोविच को कभी ब्रेक पॉइंट का सामना नहीं करना पड़ा.



