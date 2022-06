French Open 2022: रूड पहली बार फाइनल में, नडाल की एकेडमी में करते हैं प्रैक्टिस, अब उन्हीं से भिड़ंत

पेरिस. कैस्पर रूड किसी ग्रैंडस्लैम फाइनल में पहुंचने वाले नॉर्वे के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्हाेंने फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में 2014 के अमेरिकी ओपन चैंपियन मारिन सिलिच को 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 से हराया. 8वीं वरीयता प्राप्त रूड 23 वर्ष के हैं और अब तक किसी ग्रैंडस्लैम में चौथे दौर से आगे नहीं पहुंचे थे. उनके पिता 1991 से 2001 तक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी थे. रूड ने 2020 की शुरुआत से अब तक क्ले कोर्ट पर 66 मैच और 7 खिताब जीते हैं. अब उनके करियर की सबसे कठिन चुनौती उनके सामने है. रविवार को फाइनल में वे 13 बार के फ्रेंच ओपन चैंपियन राफेल नडाल से भिड़ते हैं. रूड स्पेन में नडाल की टेनिस एकेडमी में ही अभ्यास करते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं.

इससे पहले राफेल नडाल को एलेक्जेंडर ज्वेरेव के चोटिल होने से फाइनल में जगह मिल गई. ज्वेरेव ने बाएं पैर में चोट के कारण दूसरे सेट के बाद मैच छोड़ दिया. पहला सेट नडाल ने 7-6 से जीता था. नडाल ने 19 साल की उम्र में पहली बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था. इससे पहले उन्होंने नंबर-1 नोवाक जोकोविच को हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया था. अब नडाल ही चैंपियन बनने के सबसे बड़े दावेदार भी हैं.

🎙️ “It’s a dream to be able to play a Grand Slam final”@CasperRuud98 speaks on today’s win and looks ahead to Sunday’s final:#RolandGarros

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2022