FTX Crypto Cup: आर प्रगनाननंदा का जलवा, चौथे राउंड में एरोनियन को भी दी मात

नई दिल्ली. देश के 17 वर्षीय युवा ग्रैंडमास्टर रमेशबाबू प्रगनाननंदा (Rameshbabu Praggnanandhaa) का शानदार प्रदर्शन जारी है. उन्होंने एफटीएक्स क्रिप्टो कप के पहले तीन राउंड में फिरोजा, गिरी और नीमन को शिकस्त देने के बाद अपने अगले राउंड में एरोनियन को भी मात दी है. आर प्रगनाननंदा ने चौथे राउंड में अपने विपक्षी ग्रैंडमास्टर को 3-1 से हराया है. वह मौजूदा समय में दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी मैगनस कार्लसन के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं. इन दोनों ही खिलाड़ियों के एक समान 12-12 अंक हैं. यहीं नहीं उन्होंने 30,000 अमेरिकी डॉलर भी जीते हैं.

इससे पहले भारतीय युवा ग्रैंडमास्टर ने तीसरे राउंड में हैंस नीमन को 2-5 और 1-5 से हराया था. प्रज्ञानानंद ने पहली बाजी हारने के बाद शानदार वापसी करते हुए दूसरी और चौथी बाजी अपने नाम करते हुए तीन अंक हासिल किए थे. दोनों खिलाड़ियों के बीच खेली गई तीसरी बाजी ड्रा रही थी.

At the FTX Crypto Cup Pragg is simply unstoppable. After beating Firouzja, Giri & Niemann in the first 3 rounds, the 17-year-old next beat Aronian in round 4 with a convincing score of 3-1. Pragg now leads the event with 12/12 along with Magnus Carlsen! He has also won US$30,000! pic.twitter.com/gD0a6siIws

— ChessBase India (@ChessbaseIndia) August 18, 2022