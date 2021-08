Tokyo Olympics: हार्दिक के जादुई गोल से सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, 50 मीटर के रन में किसी को छूने नहीं दी बॉल, देखें VIDEO

नई दिल्ली. भारत की पुरुष हॉकी टीम (Indian Mens Hockey Team) ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से पराजित करके टोक्यो ओलंपिक खेलों (Tokyo Olympics) के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. आठ बार ओलंपिक चैंपियन भारतीय टीम ने इसके साथ ही 41 साल में पहला पदक जीतने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाये. भारत मंगलवार को होने वाले सेमीफाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन बेल्जियम से भिड़ेगा जिसने क्वार्टर फाइनल में स्पेन को 3-1 से हराया. एक अन्य सेमीफाइनल आस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच खेला जाएगा. भारत की तरफ से दिलप्रीत सिंह (सातवें), गुरजंत सिंह (16वें) और हार्दिक सिंह (57वें मिनट) ने गोल किये. ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से एकमात्र गोल सैमुअल इयान वार्ड (45वें) ने किया.

भारत ने आक्रामक शुरुआत की लेकिन ब्रिटिश रक्षकों ने पहले मिनट में ही सर्कल में अफरातफरी होने के बावजूद गोल बचा दिया. दिलप्रीत ने सातवें मिनट में ब्रिटिश रक्षकों की गलती का फायदा उठाकर गोल दागा. भारतीय टीम ने डिफेंस पर ध्यान दिया और बीच बीच में मौके बनाये. पहले क्वार्टर में ब्रिटेन के पास अधिक गेंद रही लेकिन भारतीय टीम अधिक आत्मविश्वास में दिखी. श्रीजेश ने फिर से अपने अनुभव और कौशल का परिचय देकर 12वें मिनट में बेहतरीन बचाव करके ग्रेट ब्रिटेन को बराबरी नहीं करने दी. भारत का यह आत्मविश्वास दूसरे क्वार्टर में ज्यादा बढ़ गया. इस क्वार्टर के शुरू में ही हार्दिक ने ब्रिटिश खिलाड़ियों से गेंद छीनी. इसे उन्होंने गुरजंत की तरफ बढ़ाया जिन्होंने उसे खूबसूरती से गोल के हवाले किया.

इसके बाद चौथे क्वार्टर में हार्दिक का गोल दर्शनीय था. उन्होंने बीच मैदान से गेंद संभाली और अकेले ही उसे लेकर आगे बढ़े. 50 मीटर की दूरी तय करते हुए हार्दिक ने किसी खिलाड़ी को बॉल छूने नहीं दी. उनका पहला शॉट ओलिवर पायने ने रोक दिया था लेकिन हार्दिक को फिर से गेंद मिली और इस बार उनका ताकतवर शाट दनदनाता हुआ जाली में उलझ गया. भारत की जीत सुनिश्चित हो गयी.

Great win by India 3-1 against GBR, what a great third goal by Hardik Singh. All the best for team India for the semis pic.twitter.com/VTwBqPZ4LU

