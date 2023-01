Hockey World Cup 2023: अफ्रीका के खिलाफ 5-2 की जीत के साथ भारतीय टीम ने विश्वकप अभियान को किया समाप्त

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने हॉकी वर्ल्ड कप 2023 (Hockey World Cup 2023) का अपना आखिरी मुकाबला शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ राउरकेला में खेला. इस मुकाबले में भारतीय टीम को 5-2 से जीत मिली. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम का हॉकी वर्ल्ड कप 2023 से अभियान पूरी तरह से खत्म हो चुका है. टीम इंडिया ने नौवें स्थान पर रहते हुए इस बार टूर्नामेंट का समापन किया है.

भारतीय टीम को हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में जरुर नाकामयाबी हाथ लगी है, लेकिन टूर्नामेंट के दौरान टीम का प्रदर्शन बेहद सराहनीय रहा. टीम इंडिया को महज एक मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा. इसके अलावा एक मैच ड्रा रहा. इन दोनों मुकाबलों के बाद भारतीय टीम शेष बचे अपने सभी मैच में जीत हासिल करने में कामयाब रही.

India’s valiant efforts pay off as they secure a win over South Africa in the final showdown.

🇿🇦RSA 2-5 IND🇮🇳#HockeyIndia #HWC2023 #HockeyWorldCup2023 #StarsBecomeLegends #RSAvsIND @CMO_Odisha @sports_odisha @IndiaSports @Media_SAI @SA_Hockey pic.twitter.com/M63dTt9a65

— Hockey India (@TheHockeyIndia) January 28, 2023