हॉकी दिग्गज वरिंदर सिंह का निधन, भारत को ओलंपिक में दिला चुके हैं मेडल

नई दिल्ली. ओलंपिक और विश्व कप पदक विजेता टीम का हिस्सा रहे दिग्गज हॉकी खिलाड़ी वरिंदर सिंह का निधन हो गया है. उन्होंने मंगलवार सुबह जालंधर में अंतिम सांस ली. भारतीय हॉकी और खेल की दुनिया के लिए यह खबर बेहद दुखद है. वरिंदर 75 साल के थे. वरिंदर 1970 के दशक में भारत की कई यादगार जीतों का हिस्सा रहे हैं.

वरिंदर सिंह 1975 में कुआलालंपुर में पुरुष हॉकी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का अहम हिस्सा थे. खास बात यह है कि प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत का अब तक का एकमात्र स्वर्ण पदक है और 1975 के बाद भारत अभी तक भारत इस प्रतियोगिता में गोल्ड नहीं जीत सका है. 47 साल पहले भारत ने इस प्रतियोगिता के फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 2-1 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था.

In light of the tragic passing of the great Hockey player Shri Varinder Singh, we pray to the Almighty to grant the departed person’s soul eternal rest and to provide the family members the fortitude to endure this irreparable loss. 🙏🏻 pic.twitter.com/s7Jb5xH0e3

— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 28, 2022