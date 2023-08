Summerslam 2023 के मुकाबले आज, लेकिन भारत में अगले दिन उठा पाएंगे इसका लुत्फ, जानें कैसे देख सकेंगे लाइव?

नई दिल्ली. समरस्लैम 2023 के सभी मुकाबले आज 5 अगस्त को अमेरिका में खेले जाएंगे. इस इवेंट में रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर, कोडी रोड्स, सेथ रोलिंस जैसे दिग्गज के मुकाबले देखने को मिलेंगे. इन सभी मैचों का लुत्फ आप कल उठा पाएंगे. जबकि इसके सभी मुकाबले आज खेले जाएं. आइए जानते हैं भारत मे समरस्लैम के मैच कैसे देख सकते हैं.

अमेरिका के डेट्रॉयट शहर में समरस्लैम का आयोजन होना है. इस इवेंट की शुरुआत शाम 6 बजे से होगी. फैंस भी इस को देखने के लिए काफी बेताब है. भारत में यह सभी मुकाबले आप 6 अगस्त को देख सकेंगे. क्योंकि भारत में इसका लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगा. यूएस में पिकॉक चैनल पर इस मैच के मजे आप उठा सकते हैं.

भारत में कैसे देखें समरस्लैम के मैच?

भारत में समरस्लैम के लाइव मुकाबले देखने के लिए आपको सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर जाना होगा. इसके सभी मैचों का लुत्फ आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क एप पर भी उठा सकते हैं. मैच 6 अगस्त को भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे से देख पाएंगे.

समरस्लैम के बड़े मैच:

रोमन रेंज vs जे उसो (wwe अंडिस्प्यूट चैंपियनशिप)

ब्रॉक लेसनर vs कोडी रोड्स

सेथ रोलिंस vs फिन ब्लेयर (वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप)

