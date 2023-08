कोपनहेगन. एच एस प्रणय (HS Prnnoy) ने पूरी ऊर्जा झोंकते हुए पिछले दो बार के चैंपियन डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को 68 मिनट तक चले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हराकर वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप (BWF World Championship) में भारत का एक पदक पक्का कर दिया है. प्रणय ने इस रोमांचक मुकाबले में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी एक्सेलसेन को 13-21, 21-15, 21-16 से हराया. अपना पहला पदक पक्का करने के बाद उन्होंने कहा ,‘यस. आखिर मेरे पास अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप का एक पदक होगा. ’

एक्सेलसेन अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेल रहे थे लिहाजा प्रणय पर भारी दबाव था. उन्होंने कहा ,‘मैंने सोचा कि मैं खुद पर नियंत्रण तो रख ही सकता हूं. इसके अलावा कुछ और नहीं सोच रहा था. बस यही दिमाग में था कि अगले पांच अंक कैसे लेने हैं.’ केरल के 31 वर्ष के प्रणय ने विश्व चैम्पियनशिप में भारत का सुनहरा प्रदर्शन जारी रखते हुए देश का 14वां पदक पक्का किया. वह इस सत्र में मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 टूर्नामेंट जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 में उपविजेता रहे.

Asia Cup: केएल राहुल नहीं तो कौन? पाकिस्तान के खिलाफ ब्लॉकबस्टर मुकाबले में डबल सेंचुरियन के लिए सुनहरा मौका

#BWFWorldChampionships #Copenhagen2023

Remember when HS Prannoy came back from a game down to defeat Viktor Axelsen, the man who hadn’t dropped a game at the World Championships since the Tokyo edition last year, to reach SF?

That was quite something.pic.twitter.com/WkUJVMmwRB

— Vinayakk (@vinayakkm) August 25, 2023