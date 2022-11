I-League 2022-23: 12 नवंबर से होगी सेशन की शुरुआत, जानें पूरा शेड्यूल

मलप्पुरम. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने मंगलवार को कहा कि आईलीग का 2022-23 सत्र केरल के मलप्पुरम में 12 नवंबर से शुरू होगा. सत्र के पहले मैच में गत चैंपियन गोकुलम केरल एफसी का सामना पिछले साल के उप विजेता मोहम्मडन स्पोर्टिंग से होगा.

लीग के पिछले दो सत्र जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में हुए थे और इस दौरान मुकाबलों का आयोजन पश्चिम बंगाल के कोलकाता, कल्याणी और नैहाटी में किया गया. कोविड से जुड़ी पाबंदियां हटने के बाद 12 क्लब देश भर के 13 स्थलों पर खेलते हुए नजर आएंगे.

आगामी सत्र में कोझिकोड का ईएमएस स्टेडियम, श्रीनगर का बख्शी स्टेडियम, हैदराबाद का डेक्कन एरेना, नई दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम पहली बार आईलीग मुकाबलों की मेजबानी करेंगे. इस बीच आई-लीग अपने पसंदीदा स्थानों में से एक, दक्षिण बॉम्बे में एक बार फिर लौटेगा, जिसमें केनक्रे एफसी प्रतिष्ठित कूपरेज में अपने घरेलू खेलों की मेजबानी करेगा. दिल्ली में ऐतिहासिक अंबेडकर स्टेडियम राजस्थान यूनाइटेड एफसी की मेजबानी करेगा.

